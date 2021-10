Oaxaca, en Semáforo Verde por dos semanas más: SSO

-Suman 49 casos nuevos de COVID-19 y 11 defunciones

-Reitera SSO llamado a evitar lugares aglomerados en celebración de los Files Difuntos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de octubre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron este viernes que de acuerdo a la semaforización de riesgo por COVID-19 emitida por el Gobierno Federal, la entidad seguirá en color verde dos semanas más, es decir, del 1 al 14 de noviembre del año en curso.

Por lo cual, la dependencia exhorta a la población a reforzar las medidas sanitarias y de protección, así como evitar lugares aglomerados y poco ventilados durante las festividades por Día de Muertos, ya que en Oaxaca continúan los contagios y fallecimientos a causa del SARS-CoV-2.

De ahí que, recordó que el virus de este Coronavirus se adquiere principalmente por vía aérea, ante esto, instaron en usar correctamente el cubrebocas al salir de casa.

Respecto a las estadísticas estatales de la pandemia, detalló que este 29 de octubre se registraron 49 casos nuevos, lo que elevó a 81 mil 385 la cifra global de personas con diagnóstico confirmatorio de esta enfermedad respiratoria.

Además de 11 defunciones más, para un total de cinco mil 457 lamentables decesos, siendo la zona más afectada Valles Centrales con dos mil 424 muertes, seguido del Istmo con mil 182, así como la Mixteca con 558, Tuxtepec 541, Costa 462 y la Sierra con 290 defunciones.

De los casos positivos acumulados, por Jurisdicción Sanitaria 49 mil 404 corresponden a Valles Centrales de los cuales 255 están activos, Istmo con 11 mil 638 acumulados y 71 activos, Tuxtepec con cinco mil 462 acumulados y 48 activos, Costa con cinco mil 758 acumulados y 28 activos, Mixteca con seis mil 259 acumulados y 34 activos, Sierra con dos mil 864 acumulados y 11 activos.

Para un total de 447 personas que presentaron síntomas en los últimos 14 días; además de 75 mil 481 las personas recuperadas.

Para esta última jornada se cuantificaron 27 municipios con casos nuevos, principalmente Oaxaca de Juárez con 10 contagios, Loma Bonita con seis, Santa Cruz Xoxocotlán con cuatro, el resto dos y un caso.

En tanto, en el Sector Salud hay 139 camas ocupadas de las 418 disponibles para atender la pandemia. Este día se reportó el ingreso hospitalario de seis nuevos pacientes y siete hospitales al 100% de saturación médica. De manera general la red medica se encuentra al 33.3% de ocupación.

Ante cualquier síntoma de malestar físico, hay cinco centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada, tal es el caso de los hospitales General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General “Doctor. Aurelio Valdivieso”, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1.

Comentarios

