Inaugura Morena, muestra artesanal y conmemoran a luchadores de la Cuarta Transformación en la Cuenca

-Crearon un altar en memoria de todos los que partieron y que en su momento, impulsaron las ideologías izquierdistas.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Coordinadores de Morena afines a la Diputada Laura Estrada Mauro realizaron una muestra artesanal en el parque de la Piragua con el fin de impulsar la economía de los pueblos originarios, aprovechando las festividades del día de muertos.

Ahí mismo colocaron un altar en memoria de actores políticos que ya fallecieron y decidieron recordarlos con esta conmemoración, dentro de una actividad típica de México.

En esas ofrendas recordaron a personajes que lucharon por las ideologías izquierdistas como Nicolás Estrada Merino, a la ex Diputada Graciela Zavaleta Sánchez , al ex presidente de Jalapa de Díaz Arturo García Velázquez, al Doctor Sergio Sánchez Fentanez y Gabriel Reyes Beginez, quienes fueron recordados este día por militantes, que siguen dentro de los grupos de la llamada Cuarta Transformación.

Elías Olivera Coordinador Regional de la Diputada Estrada Mauro, dijo que era necesario este tipo de eventos debido a que ya se ha ido perdiendo la cultura pero sobre todo los valores, por lo que aseguró es un escaparate para que se pueda preservar la cultura en las nuevas generaciones.

De esta manera indicó que se busca con este evento que los productos de los artesanos chinantecos, puedan venderse aprovechando el puente vacacional donde será muy común la asistencia de turismo en la región, lo cual es una oportunidad para que sus bordados y artesanías puedan ser valorados.

