Autoridades municipales de la Cuenca agradecen al IEEPO entrega de mobiliario y equipo

-En Loma Bonita, el director general Francisco Ángel Villarreal, entregó mobiliario escolar en beneficio de nueve mil 32 alumnos y 508 docentes de 71 escuelas.

Loma Bonita, Oax. 29 de octubre de 2021.– Autoridades municipales en funciones y electas, legisladores, así como madres y padres de familia de la región de la Cuenca, agradecieron la respuesta del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para la gestión y entrega de mobiliario, equipo y material en beneficio de escuelas de nivel básico.

En el marco de la gira de trabajo que realizó el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal por Loma Bonita, reiteró la disposición del Gobierno de Oaxaca en la atención de las necesidades de los planteles educativos en la entidad y de continuar generando acciones a fin de que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan mejores condiciones cuando sea el momento oportuno del regreso presencial a clases.

Acompañado del presidente municipal en funciones de esa población Raymundo Rivera y el edil electo, Felipe Reyes Álvarez, así como del diputado local electo Víctor Raúl Hernández López, el titular del IEEPO realizó la entrega de mobiliario escolar en beneficio de nueve mil 32 alumnos y 508 docentes de 71 escuelas de los municipios de San Juan Bautista Valle Nacional, Loma Bonita, San Juan Bautista Tuxtepec y Santa María Jacatepec, con una inversión de 4.4 millones de pesos.

Por otra parte, continuó las actividades de una jornada de capacitación sobre los protocolos para el regreso a clases semipresenciales, donde indicó que se debe asumir con responsabilidad el retorno a las aulas por el bienestar de la niñez.

En su intervención, el presidente municipal electo de Loma Bonita, Felipe Reyes Álvarez, destacó la responsabilidad mostrada por el Director General del IEEPO al frente de esta institución. “Hoy la escuelas se ven beneficiadas con los materiales que hablan de su capacidad de gestión para conseguir presupuesto y hacer esto posible”, mencionó.

También, el diputado local electo Víctor Raúl Hernández López agradeció el material y equipo brindado que será utilizado en su momento y permitirán fortalecer las actividades académicas.

Las escuelas beneficiadas con la entrega de mobiliario y equipo por parte del IEEPO, recibieron pantallas, computadoras, lotes de sillas, mesas, bocinas, archiveros, pizarrones y ventiladores, entre otros.

