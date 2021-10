Asiste Armando Contreras a inauguración de Colectivo “Guela”

-Resaltó que este tipo de iniciativas ayudan a reactivar la economía local.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Invitados por el Colectivo Guela (milpa), en zapoteco, los Diputados Armando Contreras Castillo, Luis Alfonso Silva Romo y Luis Alberto Sosa Castillo, asistieron al barrio de Jalatlaco de la Ciudad de Oaxaca, catalogado como uno de los barrios más bellos del mundo, donde tuvo su casa Hernán Cortés, a la inauguración de un emprendimiento económico donde se puede encontrar buen mezcal, café, chocolate y artesanías a precios directos del productor.

El legislador comentó la importancia de este tipo de esfuerzos, que en este momento sirven para reemprender el despunte de la economía desde lo local, sobre todo una vez pasado la parte más dura y dolorosa de la pandemia.

Dijo que espera que su iniciativa de beneficiar a los artesanos con apoyos y créditos como si fueran microempresas establecidas sea aprobada para lograr que los artesanos oaxaqueños puedan mejorar su producción, aumentar la calidad de sus artículos y mejorar el mercado de sus productos.

