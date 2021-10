Va “segunda dosis” de tratamiento para el Nacaxtle en el parque Juárez de Tuxtepec

-Faltan por aplicar dos tratamientos para mejorar el ph del suelo y el follaje del árbol, pero prometen terminar con el procedimiento antes que finalice la administración.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El tratamiento de rehabilitación que recibe el árbol del Huanacaxtle del parque Benito Juárez en Tuxtepec, está próximo a terminarse, ya que solamente faltan 2 aplicaciones de químicos que mejorarán la calidad del suelo, señaló el director de Medio Ambiente, Saúl Alatorre Mejía.

Dijo que en próximos días se aplicará la segunda dosis de químicos y antes que termine la administración, pues la meta es que este proyecto de rehabilitación contribuya a brindar años vida a este ejemplar que da oxígeno y sombra a los visitantes del parque.

Así mismo expresó que estos tratamientos, han fortalecido la mineralización de las jardineras en donde se pueden observar colores más vivos y un mayor crecimiento de plantas de ornato, además de la limpieza que se mantiene constante en el parque.

Alatorre Mejía, insistió que ha hecho un enérgico llamado a la población a ser responsables de su propia basura, ya que no es una tarea solamente de la administración, sino que como seres humanos se debe de contribuir a la conservación del medio ambiente.

Además de que agradeció el apoyo a todos aquellos que participaron dentro del programa del “Reciclón” y en la colecta de llantas, captando poco más de 75 toneladas, para después llevarlas a un lugar en donde se les dará su finalización correcta.

