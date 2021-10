Se enfrentan ambulantes y policía municipal de Oaxaca en desalojo

-Varias personas inhalaron gas lacrimógeno y un policía municipal resultó lesionado.

Mario Romero/José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este viernes la policía municipal de Oaxaca de Juárez inició un operativo para desalojar a los comerciantes ambulantes que se ubican en las calles del centro histórico de la capital oaxaqueña, los uniformados se concentraron en la plaza de la danza frente al palacio municipal, de ahí partieron hacia la calle de 20 de noviembre.

Al llegar los uniformados fueron recibidos por los comerciantes, quienes les dijeron que lo único que quieren es que los dejen trabajar, además denunciaron que en varias ocasiones han buscado tener un diálogo con las autoridades municipales, sin embargo no les contestan las llamadas, el volumen de los comentarios y reclamos fue aumentando.

En un primero momento se formó una valla de parte de los ambulantes con mujeres al frente, sin embargo esto no importó a los uniformados, quienes empezaron a avanzar y a replegar a los ambulantes, las estructuras de los puestos ambulantes quedaron como mudos testigos del enfrentamiento que se dio en las calles del centro histórico de Oaxaca.

Los ambulantes no tuvieron de otra más que levantar sus puestos, mientras esto sucedía, un grupo de choque llegó al lugar y empezó a lanzar piedras y palos a los policías municipales, quienes respondieron con gas lacrimógeno, incluso en la transmisión en vivo, nuestro compañero Mario Romero inhaló el gas, al igual que otras personas que se encontraban en el lugar.

El grupo de choque tomó una unidad del transporte urbano, el cual desviaron para retirar a los policías municipales, sin embargo no bajaron a los pasajeros, quienes resultaron afectados por el gas lacrimógeno que lanzó la policía municipal, incluso una de las pasajeras dijo que la población está harta de lo que sucede diariamente en la ciudad capital.

Uno de los comandantes de la policía municipal comentó que las personas que estaban lanzando piedras y palos no eran ambulantes, sino un grupo de choque, afirmó que detendrán a estas personas e informó que un elemento de la policía municipal resultó lesionado, ya que fue alcanzado por uno de los proyectiles que lanzaron.

Luego de varios minutos de tensión, el grupo de choque se replegó, sin embargo algunos comentaron que ya venían a reforzarlos desde la central de abastos, aunque pasó casi media hora y no llegó nadie, los policías empezaron a retirar las estructuras y se replegaron.

