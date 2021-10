Registro civil de Tuxtepec empieza a recibir solicitudes de matrimonios

–Los solicitantes están apartando fechas para noviembre y diciembre

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que en las últimas semanas, el semáforo epidemiológico ha estado en verde, en la segunda oficialía del Registro Civil de Tuxtepec, ya están recibiendo solicitudes de algunos ciudadanos para contraer matrimonio en estos meses de noviembre y diciembre.

El oficial Efraín Ramírez, señaló que a estas alturas ya están apartando las fechas para los matrimonios, y aunque son alrededor de 7 los que llevan en la agenda, se espera que haya más en los próximos días, ya que en diciembre debido a las reuniones familiares, es cuando hay más matrimonios.

Dijo que debido a que en meses anteriores se habían suspendido los matrimonios porque el semáforo estuvo en color rojo, en estos momentos ya tienen la autorización de realizarlos por lo que esperan que se realicen los matrimonios.

Actualmente al día están realizando en esta oficialía alrededor de 12 trámites diarios, la mayoría registros de nacimientos, y aseguró que siguen implementando las medidas de seguridad contra el covid, principalmente la sana distancia, además del uso del cubrebocas, aunado a que hay un control con el personal y tratan de que sea mínimo para evitar la aglomeración.

El Segundo Oficial, puntualizó que a pesar de los días festivos y fines de semana siempre hay guardias, por cualquier urgencia que se presente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario