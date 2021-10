Reconoce Director Nacional del ISSSTE que buscará la candidatura de Morena mediante la encuesta

-Aseguró que cuenta con experiencia, visión, capacidad y sobre todo con conocimientos en política para tomar el rumbo de Oaxaca

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Como parte de su gira promocional por la Cuenca del Papaloapan para buscar la candidatura en Morena, el Director Nacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Luis Antonio Ramírez Pineda, se reunió con el sector magisterial y militantes del partido para hacerle saber de su proyecto y pedir el respaldo durante las encuestas que se realizará en los próximos días en todo Oaxaca.

En entrevista el funcionario Federal, aceptó que sí participará en las próximas convocatorias que emitirá Morena para elegir al candidato, pues aseguró que hoy Oaxaca, requiere de una transformación y un cambio que se puede dar a través de una persona con experiencia y con conocimientos en política, que coadyuve en las necesidades del Estado.

Dijo estar convencido a las reglas que imponga Morena, además de que se debe de confiar en las encuestas, sin embargo resaltó que busca ser el candidato del pueblo por lo que confía que el resultado en esas encuestas sea a su favor.

Sin importar los resultados, sostuvo que se sumará con quien resulte ganador, pues dijo que son las reglas del juego y en lo que respecta a que si una mujer pudiera gobernar Oaxaca, Ramírez Pineda resaltó que no se trata de la equidad de género sino que se busca a alguien con visión y que tenga la capacidad para Gobernar este estado, muestra de ello dijo que no debe de haber diferencias entre hombres y mujeres, sino que debe de haber habilidades para tomar las riendas de Oaxaca y llevarlo a buen puerto, por lo que aseguró que a eso le apuesta él.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario