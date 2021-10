Realiza IEEPO histórica entrega de mobiliario escolar a 89 escuelas de la Chinantla

-El director general Francisco Ángel Villarreal presentó también los protocolos para el regreso semipresencial a clases.

Comunicado

San Lucas Ojitlán, Oax. 28 de octubre de 2021. – En cumplimiento a la palabra del gobernador Alejandro Murat Hinojosa de fortalecer la educación de calidad, inclusiva y con equidad, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, realizó la entrega de mobiliario y equipo escolar a 88 escuelas de la región Chinantla en la Cuenca del Papaloapan y una de San Pablo Villa de Mitla, en beneficio de siete mil 505 estudiantes y 447 docentes.

Acompañado de las presidentas municipales en funciones de San Lucas Ojitlán, Alicia Moreno Pereda y electa de Jalapa de Díaz, María Fernanda Barbosa Sosa; así como del diputado local electo Víctor Raúl Hernández López, presentó los protocolos para el regreso semipresencial a clases, con los cuales y gracias al compromiso de maestras, maestros, madres y padres de familia no se han registrado casos de contagios por COVID-19 en las escuelas.

“Tenemos que aprender a trabajar en este contexto de pandemia, de manera segura, en un proceso consensuado, seguro, gradual, escalonado y mixto. Es un ejercicio de organización, cuidado de la salud, donde todos debemos estar de acuerdo. Tenemos ganas que las cosas funcionen”, enfatizó al exhortar asumir con responsabilidad el retorno a las aulas por el bienestar de la niñez.

En su segundo día de gira de trabajo por la Cuenca, el director general del IEEPO, señaló que como es prioridad del Mandatario Estatal, el Instituto continúa llevando los apoyos a las comunidades de la entidad, por lo que en la meta de fortalecer a las escuelas públicas y contribuir en su mantenimiento, se entregaron en esta ocasión diversos materiales con una inversión total de más de 3.9 millones de pesos.

Los planteles beneficiados fueron 32 preescolares indígenas, dos preescolares generales, 33 primarias indígenas, cinco primarias generales, una secundaria general, 14 telesecundarias y dos secundarias técnicas, que se encuentran en los municipios de San Felipe Jalapa de Díaz, San Lucas Ojitlán, San Pedro Ixcatlán, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Miguel Soyaltepec y San Pablo Villa de Mitla.

En la gira de trabajo por San Lucas Ojitlán acompañaron a Francisco Ángel Villarreal, la presidenta municipal de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, Martha Regules Mendoza; el edil de San Pedro Ixcatlán, Bartolo Carrera Palacios y los presidentes municipales electos de San Pedro Ixcatlán, Gildardo Vicente Matías; de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, Rubén Gonzalez Gómez y de San Lucas Ojitlán, Isidro Ortega Silva con quienes intercambió puntos de vista.

Comentarios

