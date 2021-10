Policía Estatal participará en la medida en que se lo solicite la policía de Oaxaca: Secretario de Seguridad

-Refirió que la Secretaría de Seguridad Pública está para coadyuvar con las autoridades municipales en operativos que tengan que ver con la preservación de los derechos de terceros



Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Policía Estatal participará en la medida en que se lo soliciten, ya que son una fuerza de coadyuvancia para mantener el orden y la paz social, esto lo dijo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca Heliodoro Díaz Escárraga, tras el desalojo de comerciantes ambulantes que se llevó a cabo este viernes por la mañana en el centro histórico de la ciudad capital.



Refirió que mientras se esta llevando el desalojo, la dependencia a su cargo recibió varias llamadas telefónicas y mensajes, asimismo indicó que la Secretaría de Seguridad Pública está para coadyuvar con las autoridades municipales, en los operativos que tengan que ver con la preservación de los derechos de terceros, asegurar el tránsito en la vía pública, todo esto en el marco del respeto a los derechos humanos.



Y es que este viernes la policía municipal de Oaxaca de Juárez inició un operativo para desalojar a los comerciantes ambulantes que se ubican en las calles del centro histórico de la capital oaxaqueña, los uniformados se concentraron en la plaza de la danza frente al palacio municipal, de ahí partieron hacia la calle de 20 de noviembre.



Durante el operativo, llegó un grupo de choque que lanzó piedras a los policías, quienes respondieron la agresión con gas lacrimógeno, de acuerdo al parte oficial, un policía resultó herido y varias personas resultaron afectadas por el gas que lanzaron los uniformados para replegar al grupo de choque.

