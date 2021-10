Oaxaca presente en Tercer Tianguis de Pueblos Mágicos

-Del 29 al 31 de octubre, la Sectur Oaxaca promocionará los seis Pueblos Mágicos de la entidad.

-El encuentro se realizará en formato digital a través de la plataforma https://tianguispueblosmagicos.mx/.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de octubre del 2021.- Los atractivos culturales, las tradiciones, la riqueza natural y gastronómica de los seis Pueblos Mágicos del estado de Oaxaca llegan a la Tercera Edición del Tianguis de Pueblos Mágicos 2021 del 29 al 31 de octubre.

En el marco de este evento, el Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur Oaxaca), emprenderá estrategias de promoción y comercialización de los Pueblos Mágicos de la entidad: Villa de Capulálpam de Méndez, San Pedro y San Pablo Teposcolula, San Pablo Villa de Mitla, Huautla de Jiménez, El Mazunte y Santa Catarina Juquila.

Debido a las restricciones sanitarias por Covid-19, el encuentro impulsado por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, se celebra de manera virtual a través de la plataforma https://tianguispueblosmagicos.mx/ y tiene como anfitrión a la ciudad de Pachuca, del estado de Hidalgo y a Qatar como país invitado.

La plataforma digital está conformada por un área de exhibición para cada uno de los 132 Pueblos Mágicos del país; en este espacio, las comunidades de la entidad oaxaqueña podrán hacer negociaciones en previsión de las temporadas turísticas, así como poner a disposición de las personas participantes contenido cultural como seminarios y conferencias magistrales en el pabellón de jornadas académicas.

Asimismo, en las citas de negocios, Oaxaca tiene programadas en un primer corte 103 citas, atendidas por los Pueblos Mágicos y la Sectur Oaxaca; también promoción de la gastronomía tradicional y un sistema de compra de piezas artesanales integrado por todos los estados del país.

Cabe destacar que en esta edición se entregará un reconocimiento a aquellas localidades con la denominación de Pueblo Mágico, en donde actores del sector público, privado o social, estén desarrollando iniciativas en beneficio de la actividad turística que hayan adquirido notoriedad a nivel nacional.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario