Niega Fedie Delfín actos de corrupción; pide a sus detractores documentarse antes de señalar

-Explicó que ya ha sido auditado hasta el 30 de Septiembre con resultados favorables.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Tras haber sido señalado por supuestos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito el Diputado Local y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura en Oaxaca Fredie Delfín Avendaño, negó las acusaciones en su contra y dijo que son detractores de la misma cuarta transformación que sin fundamentos, realizan este tipo de denostaciones con el fin de desestabilizar su trabajo de gestión y el combate a la corrupción.

Pidió a sus detractores que se documenten más, antes de hacer este tipo de señalamientos, pues comentó que este tipo de denuncias se deben hacer ante la instancia correspondiente para exigir una auditoría y con pruebas en mano y no solo con publicaciones en las redes sociales.



Explicó también que ya ha sido auditado hasta el 30 de septiembre teniendo resultados positivos por lo que reiteró, que son solo chismes lo que publican en su contra, algo que no le preocupa pues aseguró que ha desempeñado un buen papel frente a la JUCOPO haciendo un trabajo muy productivo en la entrega de dictámenes y agregó, que entregará finanzas sanas a la XLV Legislatura.

Aunque no aclaró de donde provienen estos posibles ataques en su contra, dijo que es derivado de varias asignaturas que se han aprobado en el Congreso, lastimando los intereses de unos cuantos que son los que se han encargado de tratar de manchar su imagen y la del propio Congreso.



Aunque tampoco especificó que si estas acusaciones provienen del interior de Morena ante el proceso interno que vive y de su acercamiento con la Senadora Susana Harp quien busca la candidatura por este partido para la Gubernatura de Oaxaca.

Aclaró que lo sucedido en Valle Nacional municipio de donde es originario, sobre la manifestación que realizaron los pobladores de San Felipe de León frente a su domicilio, explicó que nada tiene que ver en ese asunto, pues indicó que CAO no ha cumplido en totalidad con las comunidades y es por eso que fueron por las maquinarias como represalia, confundiendo a la ciudadanía de que estas maquinas eran de su propiedad, algo que negó pues comentó que solo se encontraban bajo su responsabilidad.



Por último manifestó que durante este tiempo se han realizado revestimientos de caminos en varias comunidades, sin embargo aún falta otra situación que generó molestia entre estos pueblos ya que no ven movilidad de CAO para ser atendidos a la brevedad posible, siendo la importancia de contar con un camino estable y más en temporada se lluvias.

