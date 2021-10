Locatarios de mercados deciden cerrar por temor a otro enfrentamiento

-Comerciantes ambulantes protestan en palacio municipal, bloquearon varias calles del centro de Oaxaca

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Debido al enfrentamiento que se registró entre ambulantes y la policía municipal de Oaxaca de Juárez la mañana de este viernes, locatarios del mercado 20 de noviembre decidieron cerrar el inmueble, para evitar daños en sus negocios, los mismo hicieron algunos comerciantes establecidos, principalmente los que se ubican en las calles de Las Casas y Flores Magón.

El Secretario General de la Organización Fuerza y Transparencia del Mercado 20 de Noviembre Juan Carlos Suárez Flores, señaló que la administración del mercado determinó que se cerraran los puestos, para proteger la integridad de los clientes, locatarios y trabajadores, debido a que existe el temor que se pueda dar otro enfrentamiento entre ambulantes y policías.

Agregó que este desalojo tenía que pasar de un momento a otro, ya que las afectaciones que provocó la instalación de puestos ambulantes en inmediaciones de los mercados Benito Juárez y 20 de Noviembre fueron bastantes, además que había reclamos de parte del comercio formal, quienes también se vieron afectados.

Y es que los comerciantes se concentraron en inmediaciones de la plaza de la danza, incluso bloquearon varias calles con unidades del transporte urbano, minutos más tarde iniciaron una protesta frente al palacio municipal, para reclamar al edil Oswaldo García Jarquín por el desalojo que se dio la mañana de este viernes, en el que participó la Policía Municipal.

En la protesta la líder Carmen Lujan mencionó que durante el desalojo varias mujeres resultaron heridas, incluso refirió que una de ellas tiene amenaza de aborto, sin embargo es importante hacer mención que siempre que ocurre esto, usan a las mujeres como escudos humanos, situación que se vio durante el desalojo.

