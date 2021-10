Hospital de Tuxtepec, se quedan sin reactivos en el banco de sangre; se complica la situación

-Además pidieron la salida del Director Tomás Chiñas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La situación en cuanto a insumos en el Hospital General de Tuxtepec, se complicó debido a que se quedaron sin reactivos, que son importantes para el proceso de transfusión de sangre, además de que integrantes de la sección 35 del Sindicato de Salud, optaron por pedir la salida del Director Tomás Chiñas.

El Delegado Sindical Marco Antonio Hernández, explicó que este día el personal del banco de sangre le informó que se habían quedado sin reactivos, sin embargo no pueden hacer nada debido a que le corresponde a los directivos, abastecer de lo necesario para que el hospital pueda operar bien.

La falta de reactivos para el banco de sangre podría complicarse, ya que es necesario tener unidades de sangre, para no poner en riesgo la salud de pacientes que requieran de ésta.

Agregó que este problema en el banco de sangre, se suma a los problemas que ya vienen arrastrando que son la falta de insumos y de equipo necesario, el cese de los trabajadores que en el hospital son 24 enfermeras y 6 médicos, además de que siguen sin personal de vigilancia, sin embargo a pesar de las mesas de reunión con el Gobernador Alejandro Murat y de atender la problemática, hasta el momento no se tiene una respuesta.

Por la falta de gestión y de respuesta, a partir de este viernes pidieron la salida del Director Tomás Chiñas, sin embargo de no tener una respuesta en próximos días estarían movilizándose, ya que lo que quieren es que quien esté al frente del nosocomio sea alguien que dé respuestas a sus peticiones .

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario