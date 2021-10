Hallan a varón sin vida en su departamento en Tuxtepec; presentaba disparo de arma

-Autoridades aún no determinan si se trató de suicidio o un homicidio doloso

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.– En el interior de su domicilio y con un disparo en el cabeza, fue localizado el cuerpo de un varón en la colonia Lázaro Cárdenas de Tuxtepec.

Autoridades policiacas arribaron al lugar alrededor de las 9:00 horas tras recibir el reporte telefónico sobre detonación de arma de fuego en el interior de un domicilio sobre la calle 18 de marzo entre Rayón e Hidalgo.

Al momento del personal policial, se confirmó el deceso de una persona, quien fue identificada como Carlos A. C. de aproximadamente 30 años de edad, por lo que se acordonó la zona mientras se procedía a las primeras pesquisas de investigación, por lo que las autoridades aún no confirman el motivo del deceso.

La víctima era entrenador de un gimnasio en la ciudad de Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario