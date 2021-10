Emite recomendaciones Protección Civil de Tuxtepec por temporada de altares de día de muertos

-La finalidad es evitar incendios y quemaduras en personas mayores, menores e incluso mascotas; ante cualquier emergencia llame al 911.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Ante las festividades por Día de Muertos en las que se instalan los tradicionales altares, Protección Civil de Tuxtepec emitió recomendaciones a la población para evitar incendios en sus hogares a consecuencia de las veladoras que se ocupan en las ofrendas.

El Jefe de Protección Civil de Tuxtepec, Giovanni Aquino Colón, indicó que se debe evitar colocar veladoras cerca de cortinas o del papel picado que es típico en temporada y en caso de colocarlas hacerlo sobre un plato con agua por si la veladora llega a caer ésta se apague y no propague la llama.

Las velas o veladoras tampoco deben dejarse al alcance de los niños y mascotas, ya que ambos podrían ocasionar un accidente al ser un artículo llamativo y esto puede provocar que se caigan sobre la ofrenda, originando un conato de incendio o formarse una conflagración.

Aquino Colon dijo que afortunadamente durante el año anterior sólo se atendió un llamado de emergencia por incendio, en este caso en una ofrenda, pero lo que si se ha atendido con mayor frecuencia son las emergencias por quemaduras al manipular pirotecnia.

Respecto a la pirotecnia, agregó que las autoridades han realizado las recomendaciones a comerciantes para no realizar la venta de estos productos ya que son ilegales, así como ha extendido el exhorto a los ciudadanos a no consumirlos y así evitar un accidente mayor en menores y adultos que manipulen los cohetes.

Ante cualquier emergencia el jefe de Protección Civil reitero que están a disposición de la población los números de emergencias como es el 911 y el de la propia institución el 229-450-4229 las 24 horas del día los 7 días de la semana.

