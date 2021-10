Concreta presidente municipal electo, Dr. Rigoberto Chacón Pérez, “Hermanamiento entre Laredo Texas y la Villa de Zaachila”

Redacción

Villa de Zaachila, Oaxaca.- Comprometido con la preservación, promoción y difusión de las costumbres y tradiciones, el presidente municipal electo de la Villa de Zaachila, Dr. Rigoberto Chacón Pérez y los integrantes de su cabildo celebraron el “Hermanamiento Laredo Texas – Villa de Zaachila” con una gran aliado de las buenas causas, Rafael Dueñas Hernández, Consejero de la ciudad de Laredo Texas, EU.

A través de este Hermanamiento, ambas ciudades fortalecerán la difusión y promoción de la basta cultura zapoteca de la Villa de Zaachila; así como impulsar el desarrollo económico de las y los habitantes de esta demarcación; por los que se delinearon acciones que beneficiarán a las familias del municipio.

El edil municipal electo, señaló que desde un inicio se comprometió con el desarrollo, el bienestar y hacer realidad la Cuarta Transformación, que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su demarcación y construir #UnZaachilaParaTodos.

Durante el acto se realizó la presentación de la Danza de la Pluma, la Danza de los Zancudos y de las Chiñas Oaxaqueñas; además de darle la bienvenida a Sara y Vanesa Dueñas, aliadas en esta causa.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario