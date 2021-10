Asegura Calihua que el Dictamen del Tribunal Federal va en 98% a favor de Javier López en Chiltepec

-Dijo que en caso de unas nuevas elecciones, el ex candidato de Nueva Alianza las volvería a ganar porque el pueblo lo eligió.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El representante de los pueblos originarios en la Cuenca Fernando Morales Calihua, señaló que el dictamen del Tribunal Federal sobre la impugnación del proceso electoral en Chiltepec lleva un 98% de avance y es en favor del profesor Javier Martínez López, pues aseguró que fue el que el pueblo eligió el pasado 6 de junio.

Morales Calihua quien se integró a estas manifestaciones en apoyo al abanderado de Nueva Alianza aseguró que luego de que el Tribunal Estatal Electoral (TEEO) decidiera anular el pasado proceso en ese municipio cuenqueño, tras informar haber encontrado inconsistencias durante el proceso, el ex candidato que se decía ganador, decidió pasar el caso a la Sala Xalapa.

Pues según el mencionado Dirigente, el proceso en el Tribunal Estatal se definió con actos de corrupción por parte del adversario y actual presidente de Chiltepec, situación que decidieron pasar al Tribunal Federal para echar por tierra las decisiones del TEEO en Oaxaca.

Pese a las pruebas de videos que circularon en redes sociales donde simpatizantes del que se había alzado como ganador habían quemado las urnas, para Morales Calihua esto no fue violación al proceso, pues aseguró que ya los demás adversarios habían reconocido el triunfo del ex candidato del PANAL, por lo que considero que este proceso había sido sano, pues mencionó que esta decisión se había tomado una vez contado todos los votos.

Así mismo explicó que dependiendo del fallo del Tribunal Feederal, Martínez López estaría dispuesto a un nuevo proceso, confiado de que el pueblo lo eligió y una vez más lo volvería hacer, pero ahora con un resultado más claro, ante la falta de compromisos de Martín García como presidente hacía las comunidades.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario