Tumban Pluri al PT para LXV legislatura de Oaxaca, se queda fuera de la JUCOPO

-El espacio se lo dieron al Partido Revolucionario Institucional, por lo que asumiría la curul el ex líder tricolor Eduardo Rojas.

Jorge Acevedo/Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó procedente los recursos de reconsideración para la asignación de las diputaciones locales por la vía plurinominal, por lo que el Partido del Trabajo (PT) pierde un espacio y se quedará fuera de la JUCOPO, ya que no alcanzaría los 3 legisladores para Rea confirmar una bancada.

Con está reasignación la curul que le quitaron al PT, le corresponderá al Partido Revolucionario Institucional (PRI), misma que ocupará el ex líder estatal del tricolor Eduardo Rojas Zavaleta, con lo que la fracción parlamentaria del PRI para la próxima legislatura estaría conformada por 9 legisladores.

Con esto la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la próxima legislatura estará integrada por tres legisladores, uno de MORENA, uno del PRI y uno del PRD, ya que con la modificación a la ley interna del congreso, para integrar una fracción parlamentaria deberán ser 3 diputados como mínimo y no dos como fue en esta legislatura que está por terminar su periodo.

