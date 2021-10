Suspende SAT a Notario que trabaja con Ayuntamiento de Tuxtepec

-El notario con dirección de Cosolapa, pero que ha trabajado en Tuxtepec y con las administraciones municipales de 2017-2018 y 2019-2021, es uno de los 23 a los que el SAT, suspendió de funciones y cuentas en Oaxaca.

Tuxtepec, Oaxaca. – El SAT suspendió las cuentas y funciones del Notario Público 106, Alejandro José Vidaña Luna, quien ha trabajado con el gobierno de Tuxtepec, entre sus acciones más recientes se encuentra su participación en el programa de escrituración de terrenos puesto en marcha por el Presidente Noé Ramírez Chávez.

El Notario, quien tiene domicilio en Cosolapa, pero que ha trabajado por varios años en Tuxtepec, participa en el Programa Municipal de Apoyo para la Regularización y Tenencia de la Tierra, lanzado en marzo de 2021 por el gobierno que encabeza Noé Ramírez Chávez y el cual, fue presumido como único en todo el territorio oaxaqueño.

Incluso, durante su lanzamiento se entregaron 50 escrituras en las colonias Martha Luz y La Huerta.

Alejandro José Vidaña Luna, es quien también emitió constancias de terrenos, licencias de subdivisión de terrenos, entre otros trámites similares para el gobierno de Tuxtepec desde la administración 2017-2018, que encabezó Fernando Bautista Dávila.

El SAT suspendió las cuentas el pasado 21 de septiembre de 2021 a 23 notarios, y explicó que de sus investigaciones se obtuvieron resultados como que los notarios inscribían a empresas fantasmas.

Parte del análisis fue que el SAT revisó los trámites de inscripción por Fedatarios Públicos desde el 2006 hasta abril de 2021 y se constante de supervisar: identificación oficial de la persona inscrita, que pueden ser los socios y representante legales de las personas morales; documento constitutivo debidamente protocolizado de la persona moral; solicitud de inscripción al RFC de personas físicas y morales; comprobante de domicilio de personas físicas y morales, y poder notarial para el representante legal de las personas morales.

Los notarios oaxaqueños a los que se les suspendieron las cuentas y funciones son: Rafael Avilés Álvarez, notario público 133; Enrique López Salinas, Correduría Pública Número 3; Patricia Villanueva Abraján, notaría público 124; Jorge Antonio López Mier, notario público 37; Edilberto Jiménez Murat, notario público 18; Omar Abacuc Sánchez Heras, notario público 38; Rodolfo Enrique Morales Moreno, notario público 19; Enrique Espinosa Medina, notario público 109; Alfredo Baez Vega, notario público 54; Marcial Pérez Hernández, notario público 74; Lilian Alejandra Bustamante García, notario público 87; Antonio Severino Ramírez López, notario público 26; e Isauro Tomás Cervantes Cortés, notario público 71.

Así como a Graciela Guzmán Enríquez, notario público 85; Hugo Manuel Félix García, notario público 14; María de los Ángeles Ofelia Sánchez Colmenares, notario público 122; Ezequiel Miguel Ángel Guzmán Labastida, notario público 33; Rodolfo Morales Pazos, notario público 94; Karla Karina Gómez Jarquín, notario público 126; Alejandro José Vidaña Luna, notario público 106; María Catalina Cruz Leyva, notaria pública 28; Emanuel Roberto Toledo Medina, notario público 26; y Miguel Ángel Morales Amaya, notario público 75.

