Reporta SSO 81 mil 258 casos acumulados de COVID-19, 99 más que ayer

-Ocho hospitales al 100% de ocupación, 146 personas hospitalizadas

-Notifica Sector Salud dos muertes más, van cinco mil 437

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de octubre de 2021.- Oaxaca sumó este miércoles 99 nuevos casos de COVID-19 y dos defunciones asociadas al virus, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), tras insistir que el uso del cubrebocas continúa siendo obligatorio en todos los espacios públicos.

La institución también exhortó, en atender las recomendaciones de evitar lugares aglomerados y mantener la sana distancia, para disminuir el riesgo de contraer la enfermedad y de un repunte de contagios ante las festividades de los Fieles Difuntos.

Al presentar el balance de la pandemia, precisó que la entidad ya acumuló 81 mil 258 casos y cinco mil 437 defunciones, de estos últimos mil 980 decesos fueron en mujeres y tres mil 457 en hombres; del global de ambos sexos, el 46.4% corresponde a mayores de 65 años.

Asimismo, suman actualmente 75 mil 345 pacientes que se han recuperado de la enfermedad viral tras cumplir 14 días de confinamiento, es decir, el 92.7% del total de contagios acumulados, así también hay 476 personas con el padecimiento en etapa activa, principalmente en Valles Centrales e Istmo.

De acuerdo con las estadísticas hay un total de 145 mil 999 personas que han presentado síntomas relacionados al coronavirus; de esta cifra, cinco mil 825 son casos sospechosos y 58 mil 916 negativos.

Los casos nuevos agregados en el último corte, corresponden a 38 municipios, especialmente Oaxaca de Juárez con 32 contagios, Santa Cruz Xoxocotlán y Santo Domingo Tehuantepec con seis cada uno, así como Santo Domingo Tonalá con cinco y Santa María Atzompa con cuatro, el resto tres, dos y uno.

Por distribución geográfica, Valles Centrales contabilizó durante las últimas 24 horas, un total de 49 mil 323 confirmados, 262 activos y dos mil 414 defunciones; Istmo 11 mil 621 confirmados, 70 activos y mil 181 defunciones; Tuxtepec cinco mil 451 confirmados, 57 activos y 537 defunciones; Costa cinco mil 749 confirmados, 24 activos y 459 defunciones; Mixteca seis mil 254 confirmados, 50 activos y 557 decesos; Sierra dos mil 860 confirmados, 13 activos y 289 defunciones.

En tanto, la red hospitalaria para COVID-19 en Oaxaca, se encuentra de manera general al 34.8% de ocupación, ya que durante la última jornada se reportaron tres nuevos ingresos, para un total de 146 personas que se encuentran recibiendo atención especializada.

A la fecha, hay ocho nosocomios trabajando al 100% de su capacidad, sin embargo, el Sector Salud cuenta con 273 camas disponibles para la atención de la pandemia en toda la entidad.

La dependencia recordó a la población que aún en semáforo epidémico color verde, el COVID-19 continúa siendo un riesgo para la salud, por lo que reiteró el llamado que ante síntomas respiratorios quedarse en casa, y llamar al 911 ante una emergencia.

