Propone Alberto Esteva conformar 32 núcleos de maquinaria pesada para las 8 regiones de Oaxaca

-Cada módulo tendrá una motoconformadora, 2 volteos, 2 camiones de 4 toneladas, 2 camionetas pick up y una retroexcavadora.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Una de las propuestas de Alberto Esteva Salinas, en caso de ser el candidato de MORENA y ganar la elección al Gobierno de Oaxaca, es la de conformar 32 núcleos de maquinaria pesada en las 8 regiones del estado, para ello se sectorizará en 4 cada región y cada sector tendrá un núcleo de maquinaria pesada.

Detalló que cada módulo tendrá una moto conformadora, 2 volteos, 2 camiones de 4 toneladas, 2 camionetas pick up y una retroexcavadora, serán los propios pobladores quienes operen los módulos de maquinaria pesada, para ello se les capacitará, ya que el objetivo es que se de mantenimiento a los caminos cosecheros y accesos que no estén contemplados en el Programa Nacional.

El programa será supervisado por cada uno de los funcionarios asignados responsables del sector que tendrán como obligación, recorrer las comunidades para atender la agenda social de la gente, Esteva Salinas se comprometió que en los primeros 100 días de su Gobierno, se asignará además de la maquinaria, la herramienta necesaria y se iniciará la capacitación del personal.

Además se hará una licitación pública Nacional para la adquisición de la maquinaria pesada iniciando a dar el banderazo el día 6 de diciembre del 2022 en la Mixteca Oaxaqueña, 11 diciembre en Cuenca del Papaloapan, 14 y 15 Istmo de Tehuantepec, 22 de diciembre Valles Centrales, 26 de Diciembre Sierra Norte, asimismo el 10 de Enero del 2023 en la Sierra Sur y el 13 de Enero en la Cañada.

