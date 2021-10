Por falta de insumos, Hospital Civil de Oaxaca cierra banco de sangre y terapia intensiva

-No cuentan con insumos, material de trabajo, equipos y personal para atender a los pacientes.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este jueves trabajadores del Hospital Civil Aurelio Valdivieso denunciaron una vez más las carencias que tienen, por lo que tomaron la decisión de cerrar el banco de sangre y el área de terapia intensiva, señalaron que no cuentan con insumos, material de trabajo, equipos y personal para atender a los pacientes.

En conferencia de prensa el personal comentó que decidieron cerrar el banco de sangre debido a que no cuentan con unidades suficientes para los pacientes, dijeron que las unidades que tienen el Hospital Civil alcanzan únicamente para 3 días aproximadamente, lo cual representa un gran riesgo para las mujeres embarazadas o pacientes con heridas graves.

Indicaron que en promedio utilizan 30 unidades de sangre, es decir que al año son 10 mil 950 unidades las que se emplean en los pacientes, sin embargo precisaron que al año la captación por medio de donaciones es de 7 mil a 8 mil unidades, el resto las reciben de otros hospitales, refirieron que antes de la pandemia la captación en toda la entidad era de 20 mil unidades, sin embargo la cantidad disminuyó a 12 mil.

Es importante mencionar que el área de terapia intensiva fue cerrada hace algunas semanas, debido a que no cuentan con el equipo necesario para atender a los pacientes de manera adecuada, otra área con problemas es el Laboratorio Clínico, mismo que fue cerrado porque no cuentan con agua destilada, cloro, gasas y otros materiales.

En días pasados se dio a conocer que por falta de gas para las lavadoras y secadoras, la ropa de cama no se estaba lavando, por lo que pedían a los familiares que llevaran sus propias sábanas para cambiar la ropa de cama de su paciente, incluso dijeron que en el hospital únicamente está funcionando una lavadora, la cual no se da abasto.

Son tantas las carencias que tiene el Hospital Civil Aurelio Valdivieso, que en caso de que el Gobierno del Estado y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), no hagan algo para resolver esta situación, se corre el riesgo de que el nosocomio tenga que cerrar, por ello el personal pidió el apoyo de la ciudadanía y de los pacientes para exigir que se solucionen estas carencias.

