Pobladores de San Felipe de León retiene maquinaria de CAO por incumplimiento en reparación de camino

-Esperan que este jueves arribe personal de CAO para establecer una mesa de diálogo, donde se busca recupera la maquinaria y cumplir con los compromisos de esta comunidad.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Pobladores de la comunidad de San Felipe de León de Valle Nacional se manifestaron frente al domicilio del diputado Fredie Delfín Avendaño, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64 Legislatura de Oaxaca, de donde se llevaron un vehículo de construcción de camino, perteneciente a CAO y que se encontraba en resguardo del legislador.

La inconformidad de los habitantes se debió a que Caminos y Aeropista de Oaxaca (CAO) no cumplió con el rastreo de caminos y ante las lluvias recientes, la situación de las vialidades empeoró.

Los pobladores arribaron al domicilio del legislador de Morena en Valle Nacional, la tarde de este miércoles, donde a fuera se encontraban estacionados dos vehículos de construcción, pues el diputado había anunciado que este viernes ahora sí asistirían los trabajadores.

Ante la manifestación, el padre del Diputado trató de impedir la acción a través del diálogo y explicando que él no podía entregar los equipos, los cuales además son de recién modelo. Sin embargo, por la noche lograron llevarse uno de los vehículos pesados con destino a San Felipe de León.

Se prevé que este jueves personal de CAO arribe a este municipio, para dialogar con los manifestantes y llegar a u acuerdo donde nadie salga perjudicado.

