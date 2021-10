Pese a sufrir del robo de flores, productores de Valle Nacional inician el corte de moco de pavo y cempasúchil

-Esta actividad es una de las más importantes durante el festejo ya que este tipo de flores son las más solicitadas durante estas festividades.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca. -Como la tradición lo marca, este 28 de octubre campesinos de Valle Nacional iniciaron con el corte de la flor “moco de pavo” y “cempasúchil” en la víspera de las festividades a la memoria de los fieles difuntos.

Desde hace varias décadas esta es una actividad que genera productividad económica para los campesinos que se arriesgan al cultivo de estas flores, pero quienes este año desafortunadamente, sufrieron del robo de su producto.

Don Bernardino López, productor de Santa Fe y la Mar, señaló que desde hace muchos años se ha dedicado al cultivo de estas flores en especifico y que le da certeza de poder generar un ingreso extra, antes de la siembra del maíz que es el cultivo básico en esta región.

Sin embargo, no todo es felicidad para los propios campesinos ya que algunos han sido victimas de robo en su producción, como es el caso de Don Matias Javier quien denunció el abuso de confianza de algunos malhechores quienes por la madrugada de este jueves se introdujeron en la parcela para destruir algunas plantaciones y llevarse las mejores flores, por lo que pide a las autoridades mejor atención para detener estos delitos ya que año con año viene ocurriendo al igual que cuando hay cosechas de elotes, por lo que espera que se detengan estos abusos que afecta lo que con tanto esfuerzo siembran para llevar el sustento a sus familias.



Pese a esta situación, mencionó que no hay desánimo y continuarán con el cultivo de estas flores que se irán convirtiendo en toda una tradición y asegura, que los que viven del campo lo entenderán.

Por otro lado, toda la familia de Don Julián Pérez se concentró en los sembradíos para el corte de las flores de cempasúchil y “moco de pavo” rojas y amarillas, por lo que esperan una buena utilidad ante el esfuerzo realizado por el cuidado y manejo de estas plantas.

De esta manera hacen abierta la invitación a todo el público en general para que pasen a comprar estos productos frescos, quienes desde 30 pesos podrán obtener sus ramos de estas flores, para adornar sus altares en los próximos días.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario