Panteón de San Juan Chapultepec desacata orden del ayuntamiento de Oaxaca, abren a la población

-Cerrará el día primero, pero el 2 de noviembre estará abierto de 8 de la mañana a 2 de la tarde.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- A pesar de que el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, determinó que los panteones de la capital permanecieran cerrados durante las festividades del día de muertos, el panteón de la agencia de San Juan Chapultepec se encuentra abierto y recibiendo personas que acuden a visitar la tumba de sus familiares.

En un recorrido realizado por TVBUS, se constató que el campo santo se encuentra abierto en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el panteón permanecerá cerrado el primero de noviembre, aunque el día 2 de la tarde abrirá de 8 de la mañana a 2 de la tarde, la afluencia de personas es mínima en estos días, sin embargo se espera que en los próximos la afluencia se incremente.

Es importante mencionar que el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez determinó mantener cerrados los panteones del municipio, con la intención de no fomentar la concentración de personas y con ello evitar un incremento de contagios de Covid.

