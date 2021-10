Feligreses de Valle Nacional, veneran a San Judas Tadeo en su día

-Aseguran los devotos que es gracias a este Santo que han podido salir adelante ante alguna enfermedad o problemas graves que han tenido a lo largo del año, por lo asisten hasta su capilla para agradecerle.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- No solo son las bendiciones recibidas, sino es más la devoción hacia su Fe, lo que hace que decenas de familias de diferentes lugares se concentren en la capilla construida en su nombre en el ejido de la Gran Lucha perteneciente a Valle Nacional, para venerar a San Judas Tadeo en este su día, una fecha memorable que ya se ha hecho costumbre y donde los devotos agradecen con flores al “santo de lo imposible”, por los milagros recibidos.

Desde las primeras horas de este 28 de octubre, se escucharon los acordes de las mañanitas con banda, con mariachis y algunos a capella, la intención es que este Santo sienta que los feligreses están contentos por celebrar este día a su lado y agradecerle las bondades en este año.

Para nadie es un secreto que San Judas Tadeo, es el intercesor ante el creador para pedir por la salud de los enfermos y para el que se encuentre ausente, lo cierto es que buscan constantemente que sus ruegos sean escuchados, y que atienda esta súplica que ayude a mitigar el dolor de sus enfermos como es el caso de una familia.

El precio de un milagro es hacer una manda y asistir cada año a este altar para venerarle, agradecerle y pedir por la salud de todos, en especial por los que están sufriendo de alguna enfermedad.

Por otro lado en situaciones de crisis y graves problemas, el nombre de San Judas Tadeo ha aparecido para dar paz en el alma y la tranquilidad que se requiere para salir adelante sobre todo, cuando llegan a perder a un ser querido.

Así como estas personas, hay muchos casos que aseguran que la bendición de este santo los ha alcanzado y es por eso que año con año, llegan hasta este lugar para darle las gracias y traerles los presentes por un año aunque difícil, han podido salir adelante.

