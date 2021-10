Exhortan a no relajar medidas en bares de Tuxtepec, para evitar aumento en casos de covid

-El semáforo verde, podría permitir que más clientes visiten estos establecimientos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que el estado de Oaxaca está en semáforo verde desde hace unas semanas, el Encargado del Consultorio Médico Municipal en Tuxtepec, Mauro Silva Chávez, exhortó a que no se debe de bajar la guardia en los bares y cantinas, sino al contrario seguir implementando las medidas contra el covid, para evitar que haya un repunte en los casos.

Puntualizó que es importante seguir con las medidas en los bares y cantinas, y sobre todo que las trabajadoras de estos establecimientos las sigan manteniendo, ya que ellas tienen contacto con los clientes.

Dijo que por la pandemia, siguen acudiendo a sus revisiones unas 50 mujeres a la semana, cuando antes de la pandemia acudían unas 250, sin embargo, prevén que en los meses de diciembre o enero se tenga un repunte en las trabajadoras, esto en caso de que el semáforo siga en color verde, pero reiteró que todo depende de no relajar las medidas.

Las trabajadoras que han acudido últimamente han cumplido con sus estudios y en todo este tiempo de la pandemia, no se ha tenido algún reporte de enfermedades de transmisión sexual.

El médico del consultorio, no descartó que próximamente haya operativos en donde se verifique que en todos los bares y cantinas no se relajen las medidas, y sobre todo que no haya mujeres trabajando sin su control médico.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario