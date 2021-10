Encuentran más restos óseos en fosa de Tuxtepec, autoridades buscaban a Itzel G.

-La búsqueda se realizó por 3 días en un predio conocido como Los Girasoles



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Durante este 25, 26 y 27 de octubre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) coordino un operativo de búsqueda de una joven identificada como Itzel G.G quien desapareció el pasado 14 de abril.



A través de un comunicado, la dependencia de justicia informó que el operativo lo realizó en coordinación con las Unidades de Búsqueda de Personas No Localizadas y de Desaparición Forzada de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad, además de que se contó con elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y de la guardia nacional, así como binomios caninos.



La búsqueda se realizó en un predio denominado “Los Girasoles” ubicado en la carretera Tuxtepec-Zacate Colorado, donde localizaron restos óseos, mismos que serán sometidos a estudios periciales, y conocer si pertenecen o no a la joven estudiante.



Itzel G. G. desapareció el pasado 14 de abril cuando iba al domicilio de su tío, fue vista por última vez a escasos días del inicio de la pandemia por el covid-19, y a un año y medio de su desaparición, las autoridades buscaron su cuerpo, cerca de donde ya habían sido encontrados restos óseos calcinados y el cuerpo de Casandra Ramírez Salomón quien desapareció el pasado 6 de mayo del 2020.



La desaparición de Itzel, se suma a la de Fátima Palacios Moreno quien fue vista por última vez el 2 de marzo, éstas y otras desapariciones han sido motivo de lucha, de movilizaciones y sobre todo de exigencia de la ciudadanía y especialmente de su familia, de que haya justicia y a la vez seguridad para las mujeres del municipio.

