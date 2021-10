En Oaxaca donación de órganos está en pañales refiere Asociación Civil Promoviendo Vida

-La donación en México es doce veces menor que en España y casi la mitad del promedio en América Latina

Graciano Gómez/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La donación de órganos en México sigue siendo poca, de acuerdo a datos emitidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2017 3.9 personas por cada millón de habitantes donaron sus órganos al fallecer, esta cifra es doce veces menor que en España y casi la mitad del promedio en América Latina.

Ese mismo año la psicóloga María Luisa Marván, quien es investigadora de la Universidad Veracruzana (UV), encuestó a 807 personas de la ciudad de Xalapa, Veracruz el resultado fue que 218 personas no estaban dispuestas a donar sus órganos, ya sea por creencias religiosas y otros factores, sin embargo el principal factor para no donar órganos fue la corrupción.

Debido a estas cifras, la cultura de la donación de órganos en el estado de Oaxaca todavía está en pañales, así lo refirió Felipe Valdivieso Vega, quien es representante de la Asociación civil “Promoviendo Vida“, mencionó que lamentablemente muchas personas no donan sus órganos por la creencia de que no llegarán al cielo sino llevan todos sus órganos, coincidió con la encuesta realizada por María Luisa Marván, de que muchos no donan porque piensan que van a comercializar los órganos y éstos no llegarán a quien en verdad lo requiere.

Felipe es un ejemplo de lo importante que es la donación de órganos, explicó que él fue receptor de un riñón, detalló que a la edad de 17 años empezó a tener problemas en sus riñones, a los 31 años fue operado y le hicieron un trasplante de riñón, con los cuales mejoró su calidad de vida.

Felipe Valdivieso, comentó que en su momento se hizo dos estudios de compatibilidad con familiares, sin embargo estos intentos no prosperaron, luego intentó con dos amigas suyas, una no resultó viable y la otra se arrepintió de donarle su riñón, sin embargo la vida le tenía una sorpresa, él al igual que otros pacientes, esperaban un donador, coincidió que otros receptores por lo avanzado de su padecimiento, ya no eran candidatos viables, uno de los donadores habló con él y le ofreció hacerse las pruebas, las cuales dieron positivas y finalmente le trasplantaron el riñón.

Luego de esta experiencia, Felipe decidió formar la Asociación Civil Promoviendo Vida, con la que busca ayudar a personas que se encuentran en espera de un trasplante, también dan charlas motivacionales, en las que explican a las personas que la diálisis no es sinónimo de muerte, ya que por medio del trasplante se puede tener acceso a una mejor vida, incluso vinculan a los pacientes con instituciones para que reciban el tratamiento médico adecuado.

De acuerdo al portal del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) en el tercer trimestre del 2021 son 17 mil 20 pacientes lo que están a la espera de un riñón, 5 mil 485 de una córnea, 230 de un hígado y 52 en espera de un corazón, de este universo 16 mil 66 son derechohabientes del IMSS, 2 mil 868 esperan en un hospital privado, mil 629 esperan en hospitales estatales, 906 en el ISSSTE, 885 en los Servicios de Salud del Gobierno Federal, 285 en hospitales de la SEDENA, 79 en PEMEX y 75 en la SEMAR.

En lo que se refiere al trasplante de riñón, en 2005 se hicieron 2 mil 77 trasplantes, siendo salvo el 2006, la cantidad de operaciones fue incrementando por año, llegando en 2017 a 3 mil 174 trasplantes, sin embargo en los últimos 3 años la cifra ha ido disminuyendo, tanto que en 202 solo se hicieron 915 operaciones de este tipo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario