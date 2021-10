En fines de semana, aumentan agresiones hacia las mujeres, reporta el IMM en Tuxtepec

-Además, el alcohol está relacionado con estas agresiones físicas, hacia las mujeres

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) Aidé García Flores, dio a conocer que la mayoría de las asesorías que solicitan ante esta dependencia son por violencia familiar y en donde el alcohol está relacionado, además de que ocurren más durante los fines de semana y los días lunes.

Explicó que al día reciben de 2 a 4 mujeres que acuden por alguna asesoría, sin embargo, el fin de semana y lunes aumenta un poco, y principalmente acuden por violencia familiar, en algunos casos se habla de daño físico, y basándose en los casos que reciben, el alcohol está relacionado.

Por esta situación, puntualizó que, en coordinación con la policía municipal, han optado por realizar un mapeo para identificar las colonias y comunidades en donde se ha presentado más casos de agresiones o algún tipo de violencia, para poder llevar actividades de prevención y con esto disminuir las cifras de violencia hacia las mujeres.

Una vez que las mujeres acuden al Instituto Municipal, son asesoradas jurídicamente de los pasos y los lugares a donde deben de acudir, en caso de que quieran interponer una denuncia, misma que se presenta ante la Fiscalía General del Estado, por lo tanto, ellos brindan el acompañamiento necesario, así como asesorías psicológicas.

La titular, llamó a las mujeres a denunciar en caso de que sean víctimas de algún tipo de violencia, y con esto ir erradicando la agresión contra las mujeres.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario