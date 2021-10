Determinación del TEPJF es un robo, señala dirigencia del PT en Oaxaca

-Señalaron que la decisión fue “facciosa” y “mafiosa”.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Integrantes de la dirigencia del Partido del Trabajo (PT), dijeron estar indignados por la resolución que tomó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al quitarles una diputación plurinominal, con lo cual este partido político se quedaría fuera de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la próxima legislatura local.

En su participación la Diputada Federal y esposa del también Diputado Federal Benjamín Robles Montoya, mencionó que la decisión del Tribunal fue “facciosa”, que se tomó al aire y que en este caso violenta los derechos político electorales de Mónica Santiago, quien ya no será legisladora por la determinación del TEPJF.

A su vez Mónica Santiago calificó como “mafiosa” la decisión del Tribunal, además refirió que desde hace mucho tiempo las mujeres, particularmente las del estado de Oaxaca, han ido dejando esa actitud sumisa, precisó que no se quedará callada ante esta violación a sus derechos político electorales, asimismo indicó que también esta acción se puede considerar como violencia política en razón de género.

Es importante mencionar que no hay otra instancia electoral a la que puedan acudir para interponer un recurso de impugnación, ya que la Sala Superior del TEPJF es la máxima instancia, aunque los dirigentes del PT mencionaron que acudirán a instancias internacionales.

Y es que el miércoles la Sala Superior determinó quitarle una diputación plurinominal al PT, misma que fue reasignada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), con lo que el Partido del Trabajo quedaría fuera de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), a menos que otros diputados o diputadas decidan sumarse al PT.

