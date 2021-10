Colocarán altar de muertos para recordar a personajes tuxtepecanos

-También invitaron a la población a llevar fotos de personajes representativos del municipio para incluirlos en el altar que será colocado este 29 de octubre en los bajos del Palacio Municipal



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– Como parte de las festividades del Día de Muertos, la dirección de Educación, Cultura y Deporte instalará un altar en memoria de quienes en vida se convirtieron en personajes representativos o que han formado parte de la historia de Tuxtepec.



En conferencia de prensa, el director del área, Guillermo Guardado Campa, indicó que la instalación comenzará este 29 de octubre en corredor de los bajos del palacio municipal, e invitó a la población a compartir alguna foto de un personaje tuxtepecana para ser instalada en ese espacio.



Así también, la invitación en participar en esta ofrenda se realizó de manera general, destacando que se verán fotografías de personas reconocidas de la ciudad que se adelantaron al descanso eterno, así como de personajes importantes que forman parte de la historia también.



“La intención es que no se pierda esta tradición, por lo que se colocará la ofrenda de manera representativa, ya que cabe mencionar que estas tradiciones tienen algunas variaciones dependiendo cada hogar y municipio de la región y por respeto a ello colocará de esta manera” expresó, Guardado Campa.

