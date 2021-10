Analizará Congreso Local avances legislativos por uso lúdico y recreativo de la cannabis

San Raymundo Jalpan, Oax. 28 de octubre de 2021.- El Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, realizará el conversatorio “Los avances legislativos en materia de uso lúdico y recreativo de la cannabis en México”.

La actividad se realizará este viernes 29 de octubre, a las 17:00 horas a través de la plataforma Zoom, misma que será transmitida en vivo en la página de Facebook del Honorable Congreso que es: www.facebook.com/CongresoDelEstadoDeOaxaca/

La disertación contará con la ponencia de Zara Snaap, Especialista y Cofundadora del Instituto RIA; y las Diputadas Locales Electas, Haydeé Reyes Soto y Tania Caballero Navarro.

Algunos de los temas a abordar en torno a la cannabis en México serán su contexto histórico, el libre desarrollo de la personalidad, el marco regulatorio y los avances en políticas públicas y la sociedad civil.

También los movimientos a favor de su despenalización, los riesgos y beneficios de su consumo, la cannabis en materia del narcotráfico, la industria y el objetivo del movimiento de despenalización de la marihuana.

La invitación está abierta a representantes de organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, especialistas, investigadoras e investigadores, y la ciudadanía en general que estén interesados en participar. El registro de participación será a través del correo [email protected]



