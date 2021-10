Vuelven a “tomar” la caseta de peaje Caracol en Tuxtepec

-Como medida de presión al gobierno del Estado, se apoderaron de la caseta de cobro, pidiendo una cooperación voluntaria y entregando folletos en donde expresan sus demandas; es la quinta ocasión que diferentes grupos se manifiestan en este punto, en menos de un mes.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La organización Movimiento Antorchista y ex trabajadores de salud integrados en el Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Salud “tomaron” la caseta de peaje Caracol en Tuxtepec, como parte de su movilización estatal.

Como parte de su manifestación, los inconformes dieron paso de forma intermitente y pidieron cooperación voluntaria a los conductores, así como ofrecían folletos informativos de su movilización.

Yahir Pacheco Hernández, activista de Movimiento Antorchista indicó que desde hace más de dos meses comenzaron su jornada de lucha para conseguir recursos para obras sociales, educación y vivienda digna, pero no han tenido respuestas favorables.

La organización también brinda respaldo a los trabajadores de la salud que han sido despedidos injustificadamente en todo el estado, con quienes este día vuelven a salir a las calles para expresar su problema.

La líder sindical del sector salud, Irma Santiago Mata, señaló que a nivel estatal buscan la recontratación inmediata de más de 2 mil trabajadores que fueron cesados de sus labores.

Finalmente argumentaron que este bloqueo tendrá lugar solamente un par de horas y luego se retiraran de este punto.

Esta es la quinta ocasión, en menos de un mes, que esta caseta que conecta a Oaxaca con el estado de Veracruz es tomada por distintos grupos de manifestantes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario