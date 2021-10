Vuelven a marchar ex trabajadores de salud, se manifestaron en la Junta Local

-Siguen exigiendo la recontratación del personal que ha sido despedido.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Nuevamente ex trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) salieron a las calles para exigir la recontratación de los más de 2 mil despedidos, los manifestantes se concentraron en el crucero del estadio de béisbol y de ahí marcharon hacia las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

La exigencia además de la recontratación, es que la JLCA agilice los trámites de las demandas que han interpuesto en contra de los SSO, es importante mencionar que los ex trabajadores no tomaron las oficinas, sin embargo si bloquearon un carril del boulevard Eduardo Vasconcelos, lo cual provocó afectaciones en la vialidad, ya que esta es una de las vías que comunican al norte con el sur de la capital.

Lo que piden es que el Presidente de la Junta Local los atienda e instale una mesa de diálogo, ya que tienen 3 meses de haber sido despedidos, tiempo en el que no han recibido ningún salario, además denunciaron que hasta el momento tanto el Gobierno Federal y Estatal no le han dado respuesta a sus demandas, siendo la principal la de recontratar al personal despedido.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario