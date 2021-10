Una vez más habitantes de la Agencia Vicente Guerrero, bloquean carretera 175 en el crucero de la “Y”

-Denuncian nula atención y solución a la construcción de un pozo profundo y obras en la comunidad del municipio de Zaachila.

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Una vez más un grupo de habitantes de la agencia Vicente Guerrero del municipio de la Villa de Zaachila, instalaron un bloqueo en la carretera 175 a la altura del crucero de la “Y”, para denunciar que el Gobierno del Estado no ha cumplido con el compromiso de construir un pozo profundo y la pavimentación de 700 metros, el bloqueo está provocando afectaciones a la vialidad en esa zona.

El bloqueo se mantendrá por tiempo indefinido, hasta que las autoridades atiendan y solucionen sus demandas, mismas que afirman presentaron desde hace varios meses y hasta ahora no les han dado respuesta, por ello es que una vez más decidieron instalar el bloqueo para ejercer presión al Gobierno del Estado y a SINFRA.

Es importante mencionar que otro grupo de habitantes de la agencia, se pronunciaron en contra de del bloqueo, bajo el argumento de que se trata de una persona que quiere seguir figurando en la vida pública, además que por estar en la recta final del año, es poco probable que se puedan destinar recursos para las obras que demandan.

La policía vial realizó cruces a la circulación e implementó una ruta alterna para que los automovilistas puedan llegar a su destino, y es que el punto del bloqueo comunica a municipios como Zimatlán de Álvarez, Miahuatlán de Porfirio Díaz y a las regiones de la sierra sur y costa, así como al completo de Ciudad judicial.

