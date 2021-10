Titular de la SSPO se reúne con locatarios de la Central de Abastos

-Esto con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos establecidos, brindando seguridad en esta zona comercial



Redacción



Este miércoles, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), Heliodoro Díaz Escarraga, se reunió con comerciantes establecidos en la Central de abastos, esto para dar seguimiento a los acuerdos pactados con los comerciantes.



Esta mesa de diálogo, se llevó a cabo con la finalidad de la revisar los avances han tenido las corporaciones policíacas en materia de seguridad.



El titular, señaló que el personal de la Policía Estatal reforzará la seguridad mediante operativos preventivos y de vigilancia, por lo que realizarán mensualmente mesas de trabajo para revisar los avances, como la que se llevó a cabo en este día.



Además, se establecieron los mecanismos que se implementaran durante las festividades por día de muertos, esto con el objetivo de de salvaguardar la seguridad de los locatarios y transeúntes que se encuentren realizando sus compras.



Finalmente, los locatarios se comprometieron a denunciar cualquier acto delictivo que se presente dentro de esta zona comercial que es la más grande de la entidad.

