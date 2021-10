Se compromete Alberto Esteva de visitar la Sierra cada 26 de mes, de lograr gobierno en Oaxaca

-Los pobladores manifestaron su respaldo hacia él para que sea el candidato de MORENA al Gobierno de Oaxaca.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En un encuentro con pobladores de los municipios que integran la Unión Liberal de Ayuntamientos de la Sierra Juárez, Alberto Esteva Salinas, quien busca la candidatura de MORENA al Gobierno del Estado, se comprometió a que en su gobierno estará los días 26 de cada en esta región para atender de manera personal sus necesidades.

En el encuentro Esteva Salinas escuchó atentamente las necesidades de los pobladores, siendo las principales las relacionadas con temas de salud, caminos, infraestructura y proyectos productivos, de todo esto tomó nota, además los pobladores manifestaron su respaldo hacia él para que sea el candidato de MORENA al Gobierno de Oaxaca.

Asimismo les dijo que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario será una mujer que nacida en Oaxaca, además refirió que cada uno de los integrantes de su gabinete tendrá una región asignada y deberá trabajar dando seguimiento a los compromisos que se adquieran con la población, esto en caso de que Alberto Esteva sea elegido candidato de MORENA y Gobernador de Oaxaca.

A pesar de que Alberto Esteva es aspirante y actualmente no tiene un cargo público, donó tubos para la obra de rehabilitación del canal de agua potable en el municipio de San Juan Chicomezuchil del distrito de Ixtlán de Juárez, y es que el canal tiene varios años en servicio y actualmente se encuentra deteriorado, además de que el recurso que recibe el municipio del ramo 33 fondo 3 es insuficiente.

También informó a las mujeres y hombres de la sierra Juárez tendrán un espacio en la “Casa oficial”, ya que ese espacio se entregará a las artesanas y artesanos de Oaxaca, para que tengan un lugar en el que puedan exhibir sus manualidades como joyería de filigrana y bolsas de tejido fino, incluso el aspirante a la candidatura al Gobierno de Oaxaca compró varios artículos que rifará con la ciudadanía, ayudando de esta manera la economía de las familias.

