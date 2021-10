Sala Xalapa tumba decisión del TEEO, valida elección en Pochutla

-Por unanimidad de votos, los magistrados dejaron sin efectos la nulidad de la elección que había decretado el Tribunal de Oaxaca.

-Saymi Pineda celebró la decisión, señaló que se respetó el voto ciudadano.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó por unanimidad de votos revocar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), en el que se anulaba la elección en el municipio de Sam Pedro Pochutla.

Con esta resolución se ratifica el triunfo de la entonces candidata de MORENA y actual Presidenta Municipal Saymi Pineda, al darse a conocer esta resolución, la edil electa publicó en sus redes sociales lo siguiente: “Las y los pochutlecos ya decidimos. Nuestro voto fue respetado. #YaTenemosPresidenta #SaymiPresidenta”.

Fue el pasado 8 de octubre cuando el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca determinó anular la elección, aún cuando Saymi Pineda, respaldada por Diputados Locales y Presidentes Municipales Electos, acudieron a la sede del tribunal a pedir que se respetara el resultado en las urnas.

