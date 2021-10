Oaxaca retratado en un resumen de noticias

Por Dimas Romero González

En el contexto de la pandemia, nuestros gobernantes, sin distingo del ámbito jurisdiccional o de la expresión política de la que provengan, unos más, otros menos, se han esforzado por sembrar la idea en nosotros de que vamos bien, que la recuperación económica es ya un hecho y que sus esfuerzos han dado resultados al fin. Para ello, se auxilian de una estadística oficialista, que como estrategia efectiva de encubrimiento o justificación, se especializa en hacer ininteligibles y parciales los datos que arroja la medición de los distintos aspectos económicos.

Se nos ha dicho, por ejemplo, que Oaxaca ha disminuido la pobreza en 2.7%, avanzando un lugar en la escala nacional para ocupar ya no el tercero, sino el cuarto en ese rubro; además, que el ingreso de las familias ha aumentado en 7.1% y que registramos un crecimiento económico de 5.1%.

La realidad económica no puede entenderse a partir de esos datos nada más, tomándolos como si el crecimiento significara por sí mismo, desarrollo para todas las capas sociales; además, basta un somero resumen de noticias de cualquier periódico, para encontrar una fotografía que refleja el estado actual de las cosas, por ejemplo, se lee entre los encabezados de la primera plana de uno de los diarios de más circulación: “Agudiza pandemia carencia alimentaria”; luego, en el pie de la misma página: “A 6 de cada 10 no le alcanza el salario para la canasta básica”; más adelante, en la página 3A: “Achaca salud a protestas el desabasto de medicamentos”; y, finalmente, en la 5A, aparte de la profundización de las anteriores, una más: “Se come informalidad al empleo formal en Oaxaca”.

Es decir, llueven las noticias acerca de los efectos reales de la poca efectividad en el combate a la pandemia y la mentira de la recuperación económica, que se reduce a dejar a los mexicanos a su suerte: a quienes perdieron sus empleos, a la deriva, en muchos casos dependiendo de la esperanza de poder vender alguna baratija en las calles; a los pequeños y medianos empresarios, a expensas de cerrar sus negocios o despedir empleados por falta de subsidios o de excensiones en los impuestos; al personal de salud, primero le negaron insumos, luego, le recortaron el presupuesto a salud y dejaron de construir más de 50 hospitales, después, despidieron a mas de 2 mil trabajadores en plena pandemia; y finalmente, a miles de ciudadanos en el estado que ocupa el cuarto lugar en pobreza a nivel nacional, les niegan el acceso a las obras y servicios elementales. ¿Y así dicen que vamos avanzando?

La realidad dice lo contrario: 6 de cada diez oaxaqueños no pueden adquirir la canasta básica (60% diría, yo), mayor al 57.3% que se presentó en el primer bimestre de 2020, es decir, la pobreza aumenta, más allá de que se diga que crece la economía, estos datos nos dicen que este crecimiento no tiene efecto en las capas populares, cuando mueren de 600 a 700 oaxaqueños por desnutrición al año; cuando el secretario de salud culpa a los trabajadores despedidos de que no se entregan los medicamentos, porque se manifiestan para que se corrija esta injusticia, está negando los hechos que se denunciaron por parte del secretario federal de salud Jorge Alcocer, de que no se ha dado desde junio un reporte de cómo se distribuyeron los medicamentos entregados por el INSABI, mucho antes de que empezaran las manifestaciones.

Estando así las cosas, es un peligro que no se atienda y sobre todo, que no se resuelvan las legítimas demandas de las distintas expresiones organizativas del estado, ya sean sindicatos, comunidades, organizaciones sociales, etc. Porque el aumento repentino de las manifestaciones en Oaxaca, es una muestra inequívoca de que la inconformidad crece porque crecen las contradicciones, porque se empobrece la gente y con ella se disparan los males sociales.

Ante esto, la tentativa de la dureza policial y la radicalización de los funcionarios, son el coctel perfecto para que surjan brotes de violencia en Oaxaca y ya sabemos qué sucede con eso. Todos perdemos.

