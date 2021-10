Fundamental continuar con medidas de prevención para disminuir propagación de COVID-19: SSO

-76 casos nuevos de COVID-19 y nueve decesos

-Hay 462 casos activos en 90 municipios

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de octubre de 2021.- Las medidas básicas de prevención para disminuir la propagación del COVID-19 son: usar el cubrebocas de forma correcta, lavarse las manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial a base de alcohol al 70%, no tocarse la cara con las manos sucias, evitar saludar de beso, mano y abrazo, y mantener la sana distancia de 1.5 metros entre personas.

Así como limpiar y desinfectar superficies u objetos de uso común, además de consumir frutas y verduras. En caso de presentar tos, fiebre, dolor de cabeza o torácico y dificultad para respirar, se debe acudir a valoración médica para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuado, con la finalidad de evitar complicaciones.

Y es que, al corte de este martes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), han registrado 76 casos nuevos de COVID-19 y nueve defunciones, para un total de 81 mil 159 casos acumulados y cinco mil 435 decesos; hay 462 casos activos de la enfermedad en 90 municipios.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabiliza 49 mil 260 casos confirmados y dos mil 412 defunciones; Istmo 11 mil 610 casos confirmados y mil 181 decesos; Tuxtepec cinco mil 447 casos confirmados y 537 defunciones; Costa cinco mil 746 casos confirmados y 459 personas que han perdido la vida; Mixteca seis mil 240 casos confirmados y 557 muertos, mientras que la Sierra dos mil 856 casos confirmados y 289 defunciones.

Los 76 casos nuevos se distribuyen en 38 municipios, siendo los más afectados Oaxaca de Juárez con 10, Santa Cruz Xoxocotlán ocho, Heroica Ciudad de Tlaxiaco cinco, Heroica Ciudad de Huajuapan de León y Loma Bonita cuatro cada uno, Ciudad Ixtepec, Salina Cruz y Santa María Atzompa tres cada uno, el resto de dos a un solo caso.

De las cinco mil 435 defunciones, tres mil 455 son hombres y mil 980 mujeres, por grupo de edad los más afectados son los de 65 y más años con dos mil 524, seguido de 50 a 59 con mil 152 y de 60 a 64 con 752, las comorbilidades asociadas con la hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Este martes, se registran ocho hospitales al 100% de ocupación, así como dos nuevos hospitalizados que suman 148 personas las que reciben atención médica. De las 423 camas destinadas para atender a pacientes con esta patología respiratoria, se encuentran disponibles 275, lo que hace que la saturación de la red médica global sea del 35%. Siendo la Jurisdicción Sanitaria de Tuxtepec la que registra el porcentaje más alto, con el 51.4%.

La institución precisa que hay cinco centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada como los hospitales General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General Dr. Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1. Ante cualquier emergencia pueden marcar al 911.

Por lo anterior, los SSO puntualizaron que es imperativo seguir con las medidas sanitarias para disminuir los contagios y lamentables defunciones, también la institución hace el llamado para que la población acuda a aplicarse la vacuna contra la COVID-19 de acuerdo a su edad y en el lugar que se les indique, ya que la salud es responsabilidad de todas y todos.

