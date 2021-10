Colectivo Unido por la Familia y la Paz, anuncian Festival de Día muertos en Tuxtepec

-Además de concurso de catrinas y catrines, de calaveritas, estarán los huehuentones.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Integrantes del colectivo Unido por la Familia y la Paz del Sotavento, anunciaron el Festival regional de Día de Muertos en el municipio de Tuxtepec, con la finalidad de fomentar esta cultura entre la ciudadanía, y sobre todo entre los menores que acudan.

La presidenta del Colectivo Patricia Casa Solano, dio a conocer que las actividades empiezan el viernes con las tradiciones mazatecas y en donde colocarán un altar del municipio de Jalapa de Díaz, además de que habrá un recorrido por la colonia Las Palmas del Ingenio con los huehuentones de San Pedro Ixcatlán, y que será la primera vez que se presenten en el municipio.

Para el sábado tendrán las actividades chinantecas con un altar de San José Chiltepec, además de que habrá concurso de calaveritas; el domingo será dedicado a la cultura sotaventina, así mismo habrá un concurso de catrinas y catrines; sin embargo durante los 3 días habrá música en vivo y degustaciones de comida de esta temporada.

Por su parte, Ramón León integrante de este colectivo, puntualizó que habrá un altar abierto, es decir quien desee llevar una fotografía, una veladora o alguna ofrenda lo pueden hacer, ya que además habrá la vigilancia adecuada durante estos días.

La exposición de los altares se abre a las 10 de la mañana, y por la tarde serán las otras actividades ya mencionadas, mismas que se realizarán en el salón Casino de la colonia Las Palmas del Ingenio, por lo que hicieron la invitación a que acudan a disfrutar estas tradiciones, tomando en cuenta todas las medidas de sanidad.

