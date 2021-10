Barzón Oaxaca buscará crear Unión Nacional de Productores en Tuxtepec

-La idea también es crear un centro de acopio o central de abasto para que los productores traigan sus cosechas y haya interacción directa del campo a la casa: José Luis Chávez Zavaleta

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Establecer el comercio justo para los productores del campo es uno de los principales objetivos de la Organización Barzón Oaxaca, a través de su nuevo secretario general, José Luis Chávez Zavaleta.

En una nueva asamblea del Barzón a nivel nacional se nombró recientemente, por unanimidad, al tuxtepecano José Luis Chávez Zavaleta como Secretario General de la organización Barzón Oaxaca y se ratificó el liderazgo de Alfonso Ramírez Cuellar y del diputado federal Alejandro Carbajal.

Chávez Zavaleta dijo que dentro del plan de desarrollo de esta nueva fase se buscará fomentar un mayor cooperativismo, impulsar la Unión Nacional de Productores de Alimentos ante la problemática que ha dejado la pandemia y la situación tan difícil que se vive en el campo por diversas circunstancias, por lo que Barzón Oaxaca está abierto a otras organizaciones que busquen adherirse y fortalecer el crecimiento de los productores.

Con esta unión se buscará otorgar precios justos a los productores y que se disminuya o incluso se erradique el “coyotaje”, además de que se buscará la creación de un centro de acopio a manera de central de abasto que servirá para que los productores traigan sus alimentos para la venta directa como debe de ser del campo a la casa, expresó Zavaleta.

La creación de la central de abasto es para fortalecer a los productores y no malbaratar sus cosechas y que tengan puntos de distribución seguros con precios justos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario