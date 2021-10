Sol Rojo exige liberación de Salvador Pinal, aseguran que es un preso político

-Denunciaron que su detención fue arbitraria y que es una represalia por las protestas que ha hecho contra la obra del corredor interoceánico.

Mario Romero/Graciano Gómez

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes la organización social “Sol rojo”, se manifestó para exigir la liberación de Salvador Pinal Meléndez, quien señalaron está acusado falsamente por defender sus tierras, además acusan al Juez de Control Jorge Robles Hernández de subordinar la justicia ante los poderes fácticos.

La protesta la hicieron en la explanada del exconvento de Santo Domingo de Guzmán, en ella estuvieron presentes los hijos de Salvador Pinal Melendez, Aracely y Salvador Pinal Vicente, quienes piden a las autoridades que se libere a su padre, quien únicamente se ha dedicado a defender las tierras de la comunidad de Santa Cruz Tagolaba.

La vocera de la organización Yolanda Ruiz, comentó que Salvador fue detenido de manera arbitraria por parte del Gobierno del Estado, ya que se ha manifestado en varias ocasiones en contra del proyecto del corredor interoceánico, sobre todo porque se le están quitando las tierras a sus legítimos dueños.

Agregó que cuando lo detuvieron, un grupo de personas armadas ingresó al domicilio de Salvador el pasado 20 de septiembre e inmediatamente fue recluido en un penal de la entidad, motivo por el cual están exigiendo su inmediata liberación, ya que lo consideran como un preso político.

Las demandas de la organización son: la libertad inmediata e incondicional de Salvador Pinal Melendez, respeto a la autonomía de Santa Cruz Tagolaba, alto al hostigamiento a la comunidad y comuneros, cárcel al mercenario “Tacho canasta” y que se sancione al juez de control Jorge Robles Hernández por subordinar la justicia ante los poderes fácticos que atentan contra la constitución.

