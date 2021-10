Reportan alcantarilla en mal estado sobre Calzada Madero en la ciudad de Oaxaca

-Vecinos refieren que desde hace varias semanas lo reportaron al ayuntamiento, quienes no la han reparado

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Desde la madrugada de este martes, varias personas reportaron en redes sociales que una alcantarilla del drenaje pluvial había colapsado sobre la calzada Madero de la ciudad capital, frente a una tienda de autoservicio, esto provocó preocupación, ya que los automovilistas podrían sufrir algún accidente.

Es importante mencionar que desde hace varias semanas vecinos de la zona reportaron esta situación a las autoridades del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, sin embargo como ha sucedido con otras denuncias, no atendieron el problema para solucionarlo, por lo que ahora representa un riesgo para quienes transitan por esa vialidad.

Como también suele suceder, algunas personas colocaron un tubo para prevenir a los automovilistas, quienes tienen que maniobrar de manera repentina, ya que tampoco las autoridades han acordonado o colocado algún señalamiento de prevención y mucho menos han iniciado a reparar o cambiar la alcantarilla.

