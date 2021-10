Reiniciará PANTERAS A.C. actividades en educación ambiental, para la preservación del medio ambiente en Tuxtepec

-Invitan al público en general para que acudan al mercadito ecológico en el muro bulevar, para adquirir productos orgánicos y amigables con el medio ambiente.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- La asociación Civil “PANTERAS” de Tuxtepec, informó que continuarán con las actividades de educación ambiental con el fin de preservar la fauna Silvestre de la ciudad con diversas temáticas que desde su página oficial, pretenden invitar a la ciudadanía a cuidar el entorno con estas acciones.

Aunque por el momento se estaba dando la información de manera virtual, comentó que ya algunas actividades se harán de manera presencial, por lo que invita al público en general a acudir al mercado ecológico para adquirir diversos productos elaborados de manera orgánica y amigable con el medio ambiente y explicó, que estas actividades están siendo coordinadas con la CONAMP y la CANACO, por lo que espera la participación de los tuxtepecanos y contribuir con el medio ambiente.

Mencionó que existen otras iniciativas con estas mismas instancias relacionados con la selva y bosques que existen en la ciudad, por lo que reiteró que más adelante se dará a conocer este proyecto donde se les invita a la sociedad a cuidar lo que es considerado como el pulmón de Tuxtepec.

En lo que respecta a los trabajos para el rescate del rio Papaloapan, reconoció que requiere de un proyecto que sobresale de esta asociación, pues indicó que se requiere de alianzas con otros sectores como el empresarial y de gobierno, además de otras organizaciones civiles para crear un frente y hacer el compromiso de trabajar para evitar que siga contaminando este rio y dijo que depende de los propios tuxtepecanos rescatarlo a base de la educación ambiental y ecológica.

