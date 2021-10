Reabren circulación en crucero del parque del amor rumbo a Xoxo

-Permanecerá cerrado el carril que comunica a la central de abastos

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- De manera temporal se reabrió a la circulación vehicular el crucero del periférico a la altura del parque del amor, esto debido a que se concluyó en una primera etapa los trabajos que realizaba personal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO) en la zona.

El tramo que se reabrió a la circulación es el puente que comunica con el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, sin embargo el carril que conduce a la central de abastos continuará cerrado, ya que SAPAO informó que en ese tramo aún no se terminan los trabajos, asimismo indicó que una vez que concluya la obra se reparará el concreto hidráulico.

Los trabajos que se hicieron en el crucero, fue la rehabilitación del colector sanitario de la avenida Ferrocarril a la terminal del CityBus, debido al cierre del puente, se generó problemas de circulación en la zona, ya que los automovilistas tenían que buscar rutas alternas para ir a la central de abastos o a Xoxocotlán.

SAPAO pide a la ciudadanía y a los automovilistas que tengan paciencia por las molestias que causa la obra, la cual señaló es importante para la infraestructura de la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

