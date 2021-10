Pobladores de la parte alta de Valle Nacional, denuncian estancamiento de proyecto carretero

-Señala el presidente del comité de caminos, que la obra se encuentra en completo abandono por parte de las instancias y autoridades municipales de un proyecto de 3 kilómetros que esta por cumplir 3 años desde que inició.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Habitantes de las comunidades de la parte alta del municipio de Valle Nacional, reclaman estancamiento del proyecto de modernización de caminos realizado por la Federación, pues aseguran que esto ha causado molestia en los pueblos por el retraso de dicha obra.

Por su parte Sergio Manuel Gregorio, presidente del Comité de camino de esa zona, explicó que desde hace 7 meses no hay avances de esta carretera y esto, debido al abandono de las mismas autoridades Federales y municipales para exigir mayor atención a este proyecto, al igual mencionó que la constructora no es competitiva para sufragar los fondos mientras que los recursos aterricen.

Explicó que desde hace 3 años está obra se empezó a ejecutar, sin embargo también detalló que tan sólo son 3 kilómetros y no se ha podido terminar, pues aseguran en las instancias que no hay recursos, siendo que este ya estaba etiquetado desde que inició, además de que los pueblos tuvieron que poner parte de su recursos como lo exigía el INPI.

De esta manera explicó que la misma empresa abona a este estancamiento en el proyecto, ya que la lentitud con la que ha venido trabajando solo ocasiona malestar, pues indicó que en 7 meses de trabajo sólo ha avanzado un kilómetro.

Otra de la situación que se suma a este retraso de la carretera es el mal tiempo, por lo que menciona Manuel Gregorio que son 5 las comunidades que están siendo afectadas como es el caso de Arroyo Tortuga, Loma San Rafael, Rancho Cafetal, Arroyo Seco y San Rafael Agua Pescadito, en donde cientos de familias esperan con ansias que se concluya esta carretera para no seguir siendo afectados con el paso.

Por último dijo que este proyecto fue gestionado por el entonces Diputado Federal Irineo Molina Espinoza, al cual dijo que los pueblos de la parte alta le están agradecidos al ahora presidente electo de Tuxtepec, ahora esperan que el INPI haga su parte para culminar con esta petición de los pueblos originarios chinantecos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario