Pide SSO extremar medidas sanitarias durante las festividades de Día de Muertos

-En las últimas 24 horas se reportaron 35 contagios nuevos, siete decesos, cuatro ingresos hospitalarios y 466 casos activos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de octubre de 2021.-Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informan a la población que el número de pacientes activos y hospitalizados por COVID-19 se mantienen estables.

No obstante, insisten en no bajar la guardia, así como cumplir y reforzar las medidas sanitarias, principalmente durante esta semana de actividades relacionadas a la celebración de Día de Muertos, ante el riesgo de que pueda generarse un rebrote del virus propiciado por aglomeraciones.

En su informe diario, la institución detalló que para este lunes 25 de octubre, la entidad acumuló 81 mil 83 casos de SARS-CoV-2, mientras que cinco mil 426 personas han fallecido por causas asociadas a la enfermedad.

Tras notificar en las últimas 24 horas 35 contagios nuevos en 21 municipios, y siete decesos más, además de 466 personas que enfermaron en los últimos 14 días habitantes de 90 municipios.

Asimismo, los datos precisan que 58 mil 369 casos se han descartado, 75 mil 191 personas se han recuperado, y hay un total de 145 mil 270 personas que han presentado síntomas relacionados a la patología.

De los ayuntamientos con casos positivos en el último corte, Oaxaca de Juárez y Santa María Ozolotepec son los de mayor incidencia con cinco contagios cada uno, para un total de 20 mil 599 y 40 acumulados respectivamente, seguido de Soledad Etla con cuatro casos nuevos, para acumular 218, así como Santo Domingo Ozolotepec con tres pacientes, para un global de seis contagios acumulados, por mencionar algunos.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales acumula 49 mil 217 pacientes y dos mil 409 defunciones, Istmo 11 mil 601 positivos y mil 180 fallecimientos, Tuxtepec cinco mil 440 confirmados y 535 muertes, Costa cinco mil 744 casos y 459 decesos, Mixteca seis mil 225 confirmados y 554 defunciones, Sierra dos mil 856 acumulados y 289 decesos.

Así también este lunes se registró el ingreso a la red médica de cuatro personas, para un total de 140 hospitalizados; cinco nosocomios se encuentran al 100% de su capacidad, es decir, se tiene un global del 33.4% de saturación de camas para la atención de la pandemia.

Respecto a los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), de la vacuna Pfizer-BioNTech a la fecha se presentaron 692 notificaciones, 13 de ellos graves; de la farmacéutica AztraZeneca 269 casos, dos de gravedad; de Sinovac se cuantificaron 61 casos, cuatro de ellos graves; y de CanSino Biologics se contabilizaron 75 casos, de los cuales cinco fueron graves.

La dependencia precisó que la única forma de proteger la salud propia y de las familias oaxaqueñas, es usando correctamente el cubrebocas en todo momento al salir de casa, aunado al lavado constante de manos, evitar lugares aglomerados y poco ventilados, ante una emergencia llamar al 911.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario